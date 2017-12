Zell im Wiesental Unverzichtbar fürs kirchliche Leben

Für Chorleiterin Ellen Krebs ist der Kirchenchor Zell/Atzenbach ein wichtiger „Teil der singenden Gemeinde“. So verstehen sich auch die Sängerinnen und Sänger, die immer wieder die Festgottesdienste in Zell und Atzenbach musikalisch umrahmen.

Zell/Atzenbach (ue). Besonders an den kirchlichen Hochfesten wie Weihnachten, Ostern oder Fronleichnam trägt der gemeinsame Chor von Zell und Atzenbach mit seinen schönen Stimmen zum Gelingen der liturgischen Feiern bei.

Lob und Dank

Pfarrer Frank Malzacher, Präses des Chors, bedankte sich sowohl bei Chorleiterin Ellen Krebs als auch bei der Vorsitzenden Elke Hochstatter und den Chormitgliedern für den unermüdlichen Einsatz während des Kirchenjahrs. Malzacher sprach von einem wichtigen Teil in der Gemeinde, der für das kirchliche Leben unverzichtbar sei.

Rückblick

Neben einer Rückschau auf das zurückliegende Kirchenjahr von Schriftführer Jürgen Nemec stellte Kassiererin Beate Kaiser in der Versammlung ihren Kassenbericht vor. Auch wenn nach Aussage von Ellen Krebs und Elke Hochstatter der Chor derzeit gut aufgestellt ist, mangelt es nach wie vor an Männerstimmen, weshalb man – gerade an kirchlichen Festtagen – sehr froh über die Verstärkung durch bereitwillige Gastsänger ist. Ein besonderes Lob für fleißigen Probenbesuch ging neben Organist und Basssänger Martin Riedlinger auch an Marlies Matt.

Weihnachts-Gottesdienste

Derzeit bereiten die Kirchenchormitglieder ihren nächsten großen Auftritt für Weihnachten vor. Schon jetzt dürfen sich die Besucher des Festgottesdienstes am 25. Dezember um 10 Uhr in der Zeller Pfarrkirche auf die Aufführung der Spatzenmesse in C-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart mit Solisten und Gastsängern freuen. Wie auch in früheren Jahren findet in diesem Jahr an Heiligabend in der Kirche in Atzenbach um 18 Uhr ein feierlicher Familiengottesdienst statt.

Wahlen und Ehrungen

Mit einem klaren Votum bestätigte die Versammlung Kassiererin Beate Kaiser in ihrem Amt. Ferner wurden Karin Stöffler und Claudia Rümmele zu Kassenprüfern bestellt.

Präses Frank Malzacher und Vorsitzende Elke Hochstatter konnten treue Sängerinnen für ihre langjährigen Verienste um die Musica Sacra ehren. Seit 30 Jahren dabei ist Irmgard Klöcker aus Atzenbach. Als Dankeschön und Anerkennung für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Beate Kaiser mit der Urkunde des Diözesan-Cäcilienverbandes ausgezeichnet. Seit 20 Jahren im Dienst der Kirchenmusik sind ferner Hildegard Gersbacher, Johanna Rabl und Ingrid Olsen.

Kirchenchor Zell/Atzenbach

Präses: Pfarrer Frank Malzacher

Vorsitzende: Elke Hochstatter

Infos: www.kath-zell-wiesental.de