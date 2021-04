Zell im Wiesental Vakante Stellen werden neu besetzt

Manche der „Neuen“ wurden nach ihren Bewerbungen noch im bisher üblichen Verfahren eingestellt. Zu anderen wieder nahm das Personalamt im Video-Gespräch Kontakt auf. „Dieses Verfahren hat Vorteile“, sagt Daniela Bock. Es ersetze aber nicht das am Ende dann doch notwendige persönliche Gespräch, versicherte auch Bürgermeister Peter Palme, der es allerdings in Zeiten von hinter Masken verborgenen Gesichtern für unabdingbar hält, Gesicht zu zeigen. Und das, so Palme, geht derzeit eben nur vor der Video-Kamera.

Fabio Jenischs Nachfolgerin Kathrin Herzog ist zuständig für die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Freibad, Feuerwehr und Forst/Landwirtschaft. Nach dem Abitur am Lörracher Wirtschaftsgymnasium studierte die Atzenbacherin in Basel Wirtschaftswissenschaften, hat also beste Voraussetzungen, ihre Aufgaben in dem, so Peter Palme, „riesigen Bereich“ gut zu erfüllen. Palme betonte dass Herzog nicht ins kalte Wasser geschmissen werde. Den technischen Bereich nehme er ihr zunächst ab, was bedeute, dass auf seine Sekretärin Dominika Anti ein weiterer dicker Brocken an Arbeit zukomme. „Aber das“, ist der Burgi sicher, „werden wir zusammen schon meistern.“

Neu im Sektor Finanzen kann sich seit 1. Januar die Assistenz der Fachbereichsleitung Sabrina Merz austoben, die sich ihre Sporen als Verwaltungsfachangestellte beim Landratsamt Lörrach verdiente und deren Hobby „Motorradfahren“ Bürgermeister Peter Palme zur Überlegung veranlasste, in der Personalakte die Ermahnung zum vorsichtigen Umgang mit ihrem 180-PS-Geschoss zu vermerken. Das Tätigkeitsgebiet der motorsport-affinen Angestellten: Grundsteuer, Kindergarten, Vergnügungssteuer, Kurtaxe sowie EDV/IT.

Aktuell beginne die Bewerbungsphase für Azubis. Arbeitsbeginn für einen Auszubildenden sei Herbst 2022. Die Stadt, sagte Palme, lege trotz klammer Kassen großen Wert darauf, weiter auszubilden und die Kandidaten später auch als Mitarbeiter zu übernehmen. Änderungen schließlich zeichnen sich auch beim Schwimmbadpersonal und im Werkhof ab. Zwei „Neue“ werde es im Bad geben, kündigte er an. Deren Einsatz hänge allerdings davon ab, ob das Schwimmbad coronabedingt eventuell bei verkürzten Öffnungszeiten aufgemacht werden könne. Auf Pflege und Restaurierung könne „auch ohne Wasser“ nicht verzichtet werden. Im Arbeitsvertrag des Personals sei allerdings vermerkt, dass beide Mitarbeiter im Bedarfsfall im Werkhof eingesetzt werden dürfen.

Weitere Informationen: Die Stadt Zell hat rund 130 Mitarbeitende. Ein Großteil davon ist in den Bereichen Kindergarten / Schule eingesetzt. 34 Beschäftigte gehören dem Rathausteam an. Davon arbeiten fünf im Bürgerbüro. Elf Mitarbeiter werkeln im Bauhof.