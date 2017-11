Zell im Wiesental Venezianische Nacht im Januar

Von Paul Berger

Es ist nicht zu übersehen; langsam erwachen in der Schwanenstadt die Fasnächtler wieder aus ihrem Dornröschenschlaf. Schon in wenigen Tagen steht nämlich der Elfte Elfte vor der Tür, ein Ereignis, das bei vielen Zellern bereits jetzt närrische Vorfreude auslöst.

Zell. So auch bei den Obertälern, aus deren Reihen der Zeller Hürus kam, weshalb für sie die Erinnerungen an die fünfte Jahreszeit besonders in Erinnerung geblieben sind.

Rückblick: In der Hauptversammlung erinnerte Vogt Ulrich Schaffrinna noch einmal an die wichtigsten Stationen 2016 / 17. Begonnen hatte das Ganze mit dem Elften Elften im Spassiland, wo Dieter Kunzelmann als Hürus Dieter us de Kirchstroß zum Regenten der Zeller Fasnet 2017 gekürt wurde. Eigens für ihn kreierte Mike Obst eine schmucke Hürusfahne.

Im Januar folgte dann der fulminante Kappenabend der Obertäler unter dem vielsagenden Motto „Rund um die Welt“. Auch das große Freundschaftstreffen mit zahlreichen Zünften aus der Region hinterließ in der Zeller Fasnachtsgmei schöne und vor allem nachhaltige Erinnerungen. Gemeinsam mit den Füürigen Marchern besorgten die Obertäler dabei die Bewirtung der Gäste im Zeller Pfarrheim.

Wie gewohnt folgten der Hemdglunkiumzug sowie die Fasnachtsumzüge durch Zell am Sonntag und Montag, bei denen der Wagen und die Fußgruppe aus dem Obertal mit dem fünften Platz prämiert wurde. Mit dem bereits obligatorischen, gemeinsamen Heringessen endete schließlich die närrische Saison 2017. Mit dabei waren die Obertäler auch beim diesjährigen Paradieser Gaudikegeln, ferner organisierte man einen Grillstand, dessen Erlös der Renovierung am Zeller Fasnachtshus zugute kam. Um der von Kassiererin Elke Scribano geführten Vereinskasse ein kleines finanzielles Polster zu verschaffen, beteiligte sich die Gruppe an mehreren Arbeitseinsätzen bei der Firma Benninger. Alles in allem, so das Resümee von Schriftführerin Diana Agostini, sei man mit den durchgeführten Aktionen durchweg zufrieden.

Termine 2017 / 2018: In seiner Vorschau wies Vogt Ulrich Schaffrinna auf die bevorstehende Fasnachtseröffnung am Elften Elften hin. Ebenso lud er die Mitglieder und Freunde der Vogtei zum Kappenabend 2018 ein, der am Samstag, 20. Januar, als „Venezianische Nacht“ im Zeller Pfarrsaal wiederum humorvolle, fasnächtliche Gaudi verspricht.

Lob von der Fasnachtsgesellschaft (FGZ): Ein dickes Lob für die Obertäler gab es von Kanzler Torsten Weinstein, der sich gleichzeitig für den gezeigten Einsatz beim großen Freundschaftstreffen der Zünfte bedankte. Wie in der jüngsten Vergangenheit erfolgreich praktiziert, spielt sich ein Teil des fasnächtlichen Geschehens im kommenden Jahr laut Weinstein wiederum im Pfarrheim ab, das sich bekanntlich ebenfalls im Obertal befindet.

Bei den anstehenden Teilwahlen wurden Vizevogt Sven Woywod sowie Kassiererin Elke Scribano von der Versammlung mit einem klaren Votum in ihren Ämtern bestätigt. Gleiches galt auch für Peter Schaffrinna (Bolizischt), Sabine Schaffrinna (Deko), Dominik Schaffrinna (Webmaster), Franco Paternostro (Verbindungsmann zur FGZ), Udo Güdemann (Schopfverwalter) und die Kassenprüfer Rainer Agostini und Peter Schaffrinna.