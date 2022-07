Anhand von vielen Beispielen aus der eigenen Familie der Referentin erfuhren die Eltern, welche Veränderungen Jugendliche in der Pubertät sowohl körperlich als auch kognitiv durchmachen, heißt es im Nachgang in einer Pressemitteilung.

Die letzte Veranstaltung im Rahmen der Elternakademie Oberes Wiesental findet in diesem Schuljahr am Dienstag, 12. Juli, zum Thema Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen statt. Referentin an diesem Abend ist Mechthild Frey von der Frauenberatungsstelle in Lörrach. Beginn ist um 19.30 Uhr an der Montfort-Realschule in Zell. Es ist keine Anmeldung notwendig.