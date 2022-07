Der Atzenbacher Feuerwehrverein, der Musikverein und die Narrenzunft haben am 30. April zum Maibaumstellen eingeladen. Der Zusammenhalt der Vereine und die Verbundenheit zum Dorf stehen an solchen Tagen an erster Stelle, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Vereine. Daher wurde der Erlös dieses Abends gespendet an den Kindergarten in Atzenbach, so dass auch die jüngsten Dorfbewohner davon profitieren können. Die Übergabe erfolgte jetzt im Atzenbacher Kindergarten mit einem herzlichen Empfang der Kinder und Erzieherinnen. Die Spendensumme von 555 Euro wurde an Tanja Loschnat, Leiterin des Kindergartens, übergeben. Mit dem Lied „Ich schenk dir einen Regenbogen“ und kleinen gebastelten Geschenken wie Regenbogenarmbänder, Regenbogenkieselsteine und ein „Danke“-Schild brachten die Kinder ihre Freude zum Ausdruck.