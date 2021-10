Zell im Wiesental Vereinsleben blieb erhalten

Pünktlich um 20 eröffnete Vorsitzender Markus Eichin die Jahreshauptversammlung des Sportvereins Gresgen. Er gedachte mit den Versammlungsteilnehmern des verstorbenen Ehrenmitglieds Gerhard Kilian aus Lörrach, der seit langer Zeit ein großer Gönner des Vereins war. Dank seines Engagements gab es bei den jährlichen Skimeisterschaften in Gresgen immer einen schönen Preis für den Sieger.

Rückblick

Eichin blickte auf ein Sportjahr zurück, das in der Erinnerung einmalig war. Planungsunsicherheit dominierte das Geschehen. Eine Ringerliga nach der anderen stellte den Betrieb ein. Das Training wurde abgesagt, im Juli wieder aufgenommen, um im November erneut eingestellt zu werden. Nach den Meisterschaften in Baden-Württemberg im Frühjahr gab es keine Berichte mehr zum Ringsport in Gresgen.

Trotzdem blieb das Vereinsleben erhalten. Schriftführer Leon Schwennicke erinnerte an eine Wanderung im Markgräflerland und Jugendwart Andreas Vollmer hat eine Jugendvertretung etabliert. Paritätisch besetzt kümmert sie sich um Rechte und Pflichten von Jugendlichen und Kindern im Verein. Die Kinder und Jugendlichen blieben dem Verein treu, und noch immer sind 36 Nachwuchssportler dabei.

Ausblick

Mittlerweile ist der Sportbetrieb wieder aufgenommen worden. Optimistisch blickt Trainer Denis Grether in die Zukunft, wenn auch die Gegenwart mit dem letzten Platz in der laufenden Runde der Verbandsliga keinen Anlass zur Euphorie gibt. Die Ringer, die sich beim eingeführten Digitaltraining engagiert hatten, haben wohl einen Leistungsstand, der von den anderen noch zu erarbeiten ist.

Aber schon jetzt stehen neue Aktivitäten an. Am kommenden Sonntag sind Kinder und Jugendliche ab 11 zu einem Aktionstag ins Bürgerzentrum in Gresgen eingeladen. Vorstandschaft und Jugendleiter Andreas Vollmer freuen sich auf alle, die kommen.