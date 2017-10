Zell im Wiesental Vergabe der begehrten Fördermittel

Zell. Mit insgesamt 30 000 Euro will der Bürgerverein in diesem Jahr in Zell soziale, kulturelle und sportliche Projekte von Vereinen und Einrichtungen unterstützen.

Insgesamt sind 27 Förderanträge gestellt worden. Über deren eventuelle Unterstützung hat der Vorstand inzwischen entschieden. Die Fördermittel werden, wie jedes Jahr, in einer Veranstaltung vergeben. Die Vergabeveranstaltung wird am 17. November in der Begegnungsstätte des Bürgerheims am Hans-Fräulin-Platz stattfinden. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Bevölkerung ist zu dieser Veranstaltung eingeladen.

Der Spielplatz in der Schwarznau ist zwischenzeitlich eingeweiht worden. Die Erneuerung der Spielgeräte war durch eine Elterninitiative und verschiedenen Sponsoren und Spendern möglich. Der Bürgerverein hatte die „Spielplatz-Initiative Schwarznau“ mit einer Spende von 1000 Euro unterstützt.

Auch der FC Zell wurde unterstützt. Dieser kümmert sich verstärkt um die Integration junger Flüchtlinge und bietet ein regelmäßiges Fußballtraining an. Um dies zu fördern, hat der Bürgerverein Ende des vergangenen Jahr den FC Zell mit 500 Euro bedacht. Die notwendigen Bälle für den Trainingsbetrieb wurden inzwischen beschafft. Jürgen Philipp, Vorsitzender des FC Zell, bedankte sich im Namen der Flüchtlinge und teilte mit, dass die Beschaffung von Fußballschuhen und Trainingsmaterial, mitfinanziert von dieser Spende, nun anstehe.