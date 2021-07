Zell im Wiesental Vielseitiges Wirken gewürdigt

Bürgermeister Peter Palme war in diesem Fall formell der verlängerte Arm von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Die CDU habe ihn bereits vor einem Jahr gebeten, die Verleihung in Stuttgart zu beantragen. Dem Wunsch wurde „zeitnah“ entsprochen, die Bitte vom Land erfüllt. Der Festakt allerdings, er war im Rahmen des Neujahrsempfangs als Überraschung vorgesehen, fiel wie so vieles andere Corona zum Opfer.

Umso schöner sei es nun, an einem Tag, an dem man sich seit Monaten des Verzichts endlich mal wieder unter fast normalen Umständen treffen könne, die Übergabe der Ehrennadel endlich vornehmen zu können.

Siegfried Kiefer habe sich im Musikverein Atzenbach als Vorstandsmitglied, Vorsitzender und Dirigent und seit 58 Jahren als aktiver Musiker große Verdienste erworben. 15 Jahre sei er im Gemeinderat Mitglied der CDU-Fraktion gewesen. Er war Fraktionsvorsitzender und zweiter Bürgermeister-Stellvertreter. Eingesetzt habe er sich vor allem in den Bereichen Innenstadtentwicklung, in der ehemaligen städtischen Wohnbau GmbH sowie im Gewerbeverein. Er war viele Jahre Vorsitzender der Zeller CDU, Mitglied in der Jungen Union und sei nun Ehrenvorsitzender des Stadtverbands, Mitglied im Kreisvorstand und seit einem Jahr ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Freiburg. Sehr aktiv sei Kiefer im Förderverein Wiesentäler Textilmuseum und 2019 habe er die Seniorenakademie mitgegründet, in der er aktuell den „Digitalkompass“ in Schwung bringt und den älteren Mitbürgern die Angst vor dem Umgang mit den digitalen Medien nimmt.

Der Streifzug, das wussten die Anwesenden und auch Peter Palme, hat Lücken, zeigt aber doch auch, wie vielseitig Siegfried Kiefers Wirken in der Stadt gewesen ist. „Ein Ehrenamt kann man nur richtig ausfüllen, wenn man gute Leute um sich hat“, sagte der Geehrte. All die Ämter seien auch mit einem Stück Verantwortung verbunden. Es sei immer sein Bestreben gewesen, Verantwortung auch für andere zu übernehmen. Und das sei ihm nun wieder bei der Arbeit mit dem Digitalkompass möglich.

Alles, was er derzeit noch bewegen könne, sei neu, hochinteressant und spannend. Und Siegfried Kiefer – wie alle anderen seiner Gäste an diesem Tag – hofft, dass er in all diesen Dingen noch lange aktiv sein kann.