Ein besonderes Projekt bot auch Lehrerin Martina Schultheiß an. „Nachhaltigkeit fängt bei jedem an, also auch hier bei uns in der Schule“, wird sie zitiert. Sie wollte zusammen mit den Schülern sichtbar machen, was an Müll in der Schule produziert wird. Zwei Wochen lang sammelte sie hierfür den Abfall aus den gelben Säcken, putzte diesen und sortierte zu großen Teilen auch wieder nicht verwertbaren Müll aus und recycelte diesen richtig. Den Abfall formte sie gemeinsam mit den Schülern zu einem Kunstwerk, das nun im Treppenhaus des siebenstöckigen Gebäudes zu sehen ist. An Netzen befestigt hängt der Abfall kunstvoll drapiert und soll so auch auf die Problematik von Plastik im Meer aufmerksam machen. Ausgeschnittene Fische in den Netzen sollen auf das Thema Überfischung hinweisen. Auf grünen Plakaten sammelten die Schüler Tipps, was jeder einzelne gegen die Umweltverschmutzung tun kann. Großer Dank ist hier auch dem Hausmeister Norbert Kaschel auszusprechen, der das Kunstwerk sicher im Gebäude installierte.