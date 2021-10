Zell im Wiesental Von unterschiedlichen Strömungen inspiriert

In ihrer Kunst ist Deflorin von unterschiedlichen Strömungen inspiriert. Ganz offensichtlich vom figürlichen Expressionismus, erkennbar in den leuchtenden Farben und der impulsiven Malgestik, aber auch von der „Art Brut“, einer Kunstrichtung, deren „rohe“ Kunstäußerungen die Welt in einem archaisch-primitiven Bild erscheinen lassen.

Ebenso angezogen fühlt sie sich von der Outsider-Kunst mit ihrem unbekümmerten, unverformten, intuitiven Malstil, und es fließen Elemente der archaischen Welt in ihr Werk ein, angeregt von der afrikanischen Skulptur. Afrikanisch anmutende Gesichter tauchen öfter in ihrem Figurenkosmos auf.

Manchmal haben ihre Geschöpfe auch tierartige Merkmale wie etwa Elefantenfüße. Alle Arten von Wesen werden dargestellt bis hin zu gnomhaften Figuren und Körpern mit Netzmuster-Strukturen.

Die scheinbar ungelenke, ungezwungene, spontane Malerei hat viel mit Symbolwirkung und Gemütszuständen zu tun. Besonders interessiert sich die Künstlerin dafür, was ein Gesicht braucht, um eine Emotion, eine Stimmung zu übermitteln. Dazu müssen die Gesichter auch nicht ganz ausgeführt werden.

Als Vorstufe für die beeindruckenden großen Aquarelle dienen schwarz-weiße Tuschezeichnungen, die sie zu den großen Aquarellen „You and Me“ provozieren, wo es in reduzierten Posen um Mann-Frau-Konstellationen, Begegnung, Austausch und Nähe geht.

Einer Performance ähneln die beiden im Lockdown realisierten Fotoserien. Sie zeigen die Künstlerin in ritualhaften Selbstbildnissen als Modell in Porträt und Akt im eigenen Atelier. Entstanden sind die Fotos hinter einer Glasglocke (Sturzglas) in abenteuerlichen Aufnahmesituationen mit Selbstauslöser. Sie drehen sich um das Thema Schutz, Eingeschlossensein, Gefangenschaft. Die Serie „Dome of Desire“ reflektiert Sehnsucht und Träumerisches, „Dome of Darkness“ Dunkelheit und Traurigkeit.

Beide Serien halten die Befindlichkeiten der Künstlerin während der Corona-Krise und die durch die Quarantäne ausgelösten Empfindungen fest. „Die Bühne hierzu war das eigene Atelier“ erläuterte Einführungsredner Otto Beck die Symbolik dieser tagebuchähnlichen Fotodokumentationen, die wie Deflorins Malerei mit großem körperlichen Einsatz entstehen.

