Zell im Wiesental Wahlschlappen trüben die Bilanz

Und wäre Diana Stöcker nicht der direkte Sprung in den Bundestag gelungen, hätte die Union auch vor Ort bei der Bundestagswahl ein Desaster erlebt. „Das war jedenfalls das einzig Erfreuliche in diesem Jahr. Alles andere vergessen wir lieber ganz schnell wieder“, fasste Vorsitzender Klaus Wetzel zusammen.

An der Arbeit vor der Haustür scheint das schlechte Abschneiden nicht gelegen zu haben. Trotz Corona sei der Ortsverbandaktiv gewesen. Er habe eine Unterschriftenaktion zum Thema Ärzteversorgung organisiert und Veranstaltungen zum „Digitalpakt“ für Senioren und zum „Klimaschutz“ durchgeführt.

Finanzen

Ein Problem drückt aber auch die Zeller CDU, wie Kassierer Anton Maier berichtete: Es fehlt an Geld. „In den vergangenen drei Jahren haben wir 2200 Euro Miese gemacht“, sagte er und kündigte an, dass man die roten Zahlen wohl oder übel auch über höhere Mitgliedsbeiträge ausgleichen müsse. „Zwei Wahlen im Jahr bringen den Kassenstand gehörig durcheinander“, sagte Maier. Für Klaus Wetzel steht nicht zuletzt deshalb fest: „Wir müssen irgendwie reagieren.“

Stadtpolitik

Auch die Stadt ist „nicht auf Rosen gebettet“, begann Fraktionssprecher Matthias Kiefer seinen Ratsbericht. Die Realschule werde 2022 zwar fertiggestellt, aber nun stehe das Projekt „Kindergarten-Campus“ an. Kiefer und seine Fraktionskollegen sehen „viele Risiken, die eine Sanierung des Altbaus“ in sich berge.

Vieles sei schon in der Vorbereitungsphase nicht rund gelaufen. Im Gegenteil. Man habe den Hauptamtsleiter „wursteln“ lassen und viel Arbeitszeit verschwendet, ohne ihm unter die Arme zu greifen. Auf alle Fälle stellte Matthias Kiefer klar: „Für uns kommt einzig und allein ein Neubau in Frage.“

Ehrungen

Der Ortsverband ehrte Walter Heizmann nicht nur für 25-jährige Treue zur CDU, sondern auch für die Unterstützung bei Fahrten zu verschiedensten Anlässen. Karl Kiefers Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft wird laut Klaus Wetzel in passendem Rahmen ebenso nachgeholt wie die von Dieter Mohr. Über viele Jahre hinweg prägten beide das Gesicht der CDU in Zell maßgeblich. Jetzt treten sie ebenso den Rückzug an wie Hanspeter Kummerer, der sich über 20 Jahre im Vorstand des Ortsverbandes engagiert hat.

Ausblick

Beim Ausblick formulierte Klaus Wetzel das Ziel, „wieder mehr junge Menschen zu überzeugen und verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen.“ 1983 hatte der Ortsverband noch 111 Mitglieder, jetzt seien es noch deren 60. Diesem Trend gelte es, entgegenzusteuern. Die CDU müsse wieder zur stärksten Kraft werden – in Bund und Land und „vor allem in Zell“. Dazu bedürfe es „klarer Signale in puncto Geschlossenheit auf Bundes- und Landesebene.“

Wahlen

Die Wahlen erbrachten folgendes Ergebnis: Klaus Wetzel (Vorsitzender), Josef Spiegelhalter (neuer zweiter Vorsitzender), Anton Maier (Kasse), Elfriede Rapp (Schriftführerin), Peter Kiefer (Seniorenbeauftragter), Matthias Kiefer (Kommunalpolitischer Ausschuss), Arianit Maxhuni und Katharina Frank (Kassenprüfer) sowie Clissa Massimo, Franziska Heizmann, Daniela Kiefer-Rümmele, Gabriele Hurter, Siegfried Kiefer, Werner Ganter, Martin Philipp, Bruno Schmidt, Daniel Kummerer und Valentin Kiefer (alle Beisitzer).