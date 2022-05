Zell im Wiesental Was die Nazizeit für Zell bedeutete

Inzwischen haben viele Städte und Gemeinden ihre lokale NS-Geschichte aufgearbeitet. Zell gehört bislang nicht dazu. Es wird aus meiner Sicht also höchste Zeit, dies zu tun. Der immer mehr erstarkende Rechtsradikalismus sowie der teilweise unbekümmerte Umgang mit diesem sind weitere Beweggründe für mich. Die Geschichte lässt sich nicht verbiegen und ändern. Aber ich glaube, es ist heute unsere Pflicht, uns für Demokratie und Freiheit sowie gegen jede Form von Faschismus und Antisemitismus einzusetzen. Dazu muss man allerdings wissen, was in der dunkelsten Zeit Deutschlands auch im lokalen Umfeld geschah.

Frage: Es gibt inzwischen doch einige Leute, die meinen, dass es nach mehr als 75 Jahren an der Zeit sei, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Was würden Sie denen antworten?

Das halte es für absolut falsch, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Die Geschichte ist die kollektive Erfahrung einer ganzen Gesellschaft. Und aus Erfahrung sollte man lernen. Vor allem sollte man daraus lernen, Fehler aus der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Das geht nur, wenn man die Geschichte überhaupt kennt.

Frage: Das „tausendjährige Reich“ endete bekanntlich im Jahr 1945. Das ist jetzt 77 Jahre her. Woher haben Sie nach dieser langen Zeitspanne Ihre Informationen?

Zuerst einmal musste ich mich in diese Materie einarbeiten. Der erste Anlauf für mich waren natürlich die hiesigen Tageszeitungen, deren Ausgaben ich ab den 1920er-Jahren durchstöbert habe. Alle lokalen Seiten zwischen 1932 bis 1934 habe ich komplett durchgearbeitet und dabei alle relevanten Informationen eingescannt. Und zwar vor allem deswegen, weil ich ein Gespür für die Situationen in dieser Zeit bekommen musste. Die sich daraus ergebenden Informationen schufen wertvolle Anhaltspunkte, um in verschiedenen Archiven weiterzuforschen. Bürgermeister Peter Palme etwa hat mir freien Zugang ins Zeller Stadtarchiv gewährt, was allein schon eine wertvolle Hilfe war.

Meine Hauptquellen waren allerdings die Staatsarchive in Freiburg und Ludwigsburg sowie das Generallandesarchiv in Karlsruhe. Auch das „Centre des archives diplomatiques“ im französischen La Courneuve, wo die Akten aus der Besatzungszeit archiviert sind, konnte viele Informationen beisteuern. Selbst mit dem Archiv Yad Vashem in Jerusalem war ich in Kontakt, um Licht in das Dunkel einer aus Zell deportierten Jüdin zu bringen.

Frage: Heißt das, dass auch Zeller Juden deportiert und ins Konzentrationslager gesteckt wurden?

Ja. Allerdings wurde dieses Schicksal „nur“ einer jüdischen Zellerin zuteil. Sie hat, Gott sei Dank, dieses Martyrium überlebt. Um ihre Geschichte aber auch wahrheitsgetreu und nachvollziehbar erzählen zu können, benötigte ich mehr als ein Jahr der Recherche. Mit etlichen kirchlichen, auch jüdischen und anderen Institutionen im In- und Ausland war ich im Kontakt. Die Recherchen führten mich bis in die Pyrenäen, wo die besagte Zellerin im Konzentrationslager Gurs inhaftiert war.

Der Vollständigkeit halber sei aber erwähnt, dass auch viele andere Zeller unschuldig in Konzentrationslagern oder Zuchthäusern einsaßen. Sie kamen meist als politische Gegner der Nazis in sogenannte „Schutzhaft“ und wurden teilweise erst 1945 durch alliierte Truppen befreit.

Frage: Konnten Sie auch mit Augenzeugen sprechen?

Leider kaum. Die Nazi-Zeit ist zu lange her. Ich habe aber schriftliche Aufzeichnungen erhalten, die Zeitzeugen in den Nachkriegsjahren verfasst haben. Einige wenige Zeller konnte ich noch persönlich sprechen. Viele von ihnen konnten sich zumindest an die Besatzungszeit nach 1945 erinnern, die sie als Kinder erlebten. Diese Zeitzeugenberichte habe ich anschließend weitestgehend wieder mit Archivmaterial verifiziert.

Frage: Wie muss man sich den Inhalt Ihrer Dokumentation vorstellen?

Es geht mir bei diesem Projekt keinesfalls darum, mit erhobenem Zeigefinger Ereignisse oder Personen aus dieser Zeit anzuprangern. Dies steht mir nicht zu. Ich versuche, sachlich zu berichten und Hintergründe zu erläutern.

Viel Raum nimmt die soziale und lokalpolitische Situation ein und wie sich diese entwickelt hat. Natürlich geht es auch um die Personen, die lokalpolitisch – sei es als Nazi oder als Antifaschist – aktiv waren. Aber das Vereinsleben wird genauso durchleuchtet wie etwa das schreckliche Thema Euthanasie oder die Arbeitsbedingungen in den Zeller Betrieben. Auch die Zeit der französischen Besatzung konnte ich ausführlich beschreiben.

Frage: Wie weit ist das Buchprojekt gediehen und wann wird es veröffentlicht?

Die Recherchearbeiten sind abgeschlossen, der Text ist zu 95 Prozent geschrieben. Momentan suche ich noch nach Fotos aus dieser Zeit. Da würde ich mich freuen, wenn mir der eine oder andere Zeitungsleser noch Fotos zur Verfügung stellen kann. Dann muss der Text redigiert, das Buch gestaltet und schlussendlich gedruckt werden. Mein Ziel ist die Veröffentlichung im 4. Quartal dieses Jahres.

ist aus Zell und ist seit mehr als 20 Jahren als Fasnächtler in der Vogtei Sunneland aktiv. Der 65-Jährige hat im Jahr 2006 ein Buch über die Geschichte der Zeller Fasnacht veröffentlicht. In seinem neuen Buch wendet er sich der NS-Zeit zu.