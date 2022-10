Zell im Wiesental Was zu tun ist, bei Betrugsmaschen am Telefon

Zell (mrue). Der VdK Ortsverband Zell hatte am Freitagnachmittag zu einem Vortrag über Betrug am Telefon und andere Betrugsversuche in die Begegnungsstätte nach Zell eingeladen. Polizeihauptkommisar Jörg Kiefer vom Präventionsteam des Polizeipräsidiums Freiburg informierte die 15 Zuhörer. Am Telefon würden sich Kriminelle als Polizisten, nahe Verwandte oder auch andere vertrauenswürdige Personen ausgeben, um Geld zu erbeuten, so Kiefer. Die Anrufer schaffen es, ältere Menschen zu verunsichern oder zu verängstigen. Viele seien dann bereit, Bargeld oder Wertsachen an die Kriminellen zu übergeben. Betrüger riefen Betroffene mit der Notrufnummer 110 oder der Nummer des örtlichen Polizeipräsidiums an und warnen beispielsweise vor einem geplanten Einbruch, weil es zur Zeit Einbrüche in der Straße der Angerufenen gegeben habe und bitten um Übergabe von Bargeld oder Wertsachen an einen vermeintlichen Kollegen, um diese an einen sicheren Ort zu bringen. Sie gäben an, diese nach der akuten Gefahr wieder zurückzubringen. Hier sollte man sich merken, dass die Polizei nie unter der Notrufnummer 110 bei jemandem anruft und um Rückruf bittet.