Zell im Wiesental Weltladen: Standort-Frage gestellt

In ihrem Jahresbericht erinnerte die Vorsitzende an eingeschränkte Aktivitäten im Pandemiejahr 2021. Die ersten beiden Monate sei der Laden nur halbtags geöffnet gewesen. In den Monaten zwischen Ostern und Juli nahm die Kundenfrequenz dann enorm ab. „Schon da mussten wir Umsatzeinbrüche feststellen“, lautete ihr Fazit, an dem auch die Einführung eines neuen Kassensystems nicht viel änderte. Trotz der Umstände gelang es dem Weltladen, mit Veranstaltungen wie dem Weltladentag, der Mitwirkung beim Biosphärenevent am Textilmuseum oder bei einem Besuch des heimischen Landtagsabgeordneten Josha Frey (Grüne) so positiv im Gespräch zu bleiben, dass sich zumindest das Weihnachtsgeschäft wieder zu lohnen begann und Umsätze verbucht werden konnten, „die“, so Almut Teichert-Hailperin, „wir uns das ganze Jahr über wünschen.“

Was geplant ist

Auch im laufenden Jahr will sich der Verein mit seinem Laden von seiner besten Seite zeigen. Ab 25. Juni stehen die Nachhaltigkeitstage in Schopfheim auf dem Programm. Im Juli wird eine Schülerin des Schönauer Gymnasiums ein Praktikum in Zell absolvieren. Gleichzeitig werden Klassen der Montfort-Realschule im Rahmen ihrer Klimatage über den Zusammenhang zwischen Fairem Handel und Klima informiert.

Die „Faire Woche“ findet auch dieses Jahr wieder im September statt und hat „die Produktionsbedingungen entlang textiler Lieferketten“ im Fokus. Und schließlich sind die Zeller Fair-Trade-Händler auch mit einem Stand beim Hoffest auf dem Dinkelberg in Wiechs präsent.

Weltladen Cabanja, Kirchstraße 4, 79669 Zell im Wiesental

Trägerverein „Frieden und Entwicklung“

Kontakt: Almut Teichert-Hailperin, Tel. 07625 / 1808, E-Mail: cabanja@t-online.de

Internet: www.weltlaeden.de/zell-im-wiesental