Zell im Wiesental Werbung im Cineplex Lörrach

Filmemacher Kayser betritt mit dem Kinospot Neuland. Der Experimentalfilmer produzierte bereits zahlreiche Dokumentationen für Film-Festivals, das Internet und Social-Media-Kanäle. Drei seiner Kurzfilme wurden seit dem Jahr 2019 mit 15 Awards ausgezeichnet, wie Kayser verlauten lässt. Auf der großen Kinoleinwand waren seine Streifen bisher jedoch nicht zu sehen.

Im Bewusstsein, auf der Kinoleinwand in unmittelbarer Konkurrenz zu den Spots von weltweit tätigen Firmen zu stehen, und um den hohen Erwartungen der Kinobesucher gerecht zu werden, wurde vor allem ausdrucksstarken Bildern großer Raum gewährt, heißt es in der Mitteilung. Sämtliche Aufnahmen stellte Kayser in den Werkstätten in der Robert-Bosch-Straße der bbv Akademie in Lörrach her.