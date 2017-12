Zell im Wiesental Wichtiger Beitrag zur Energiewende

Die Elektrizitätswerke Schönau (EWS) betrachten das Windparkprojekt auf dem Zeller Blauen mit bis zu neun Windrädern als wichtigen Beitrag zur Energiewende in Südbaden. Die Sorgen und Ängste, die bei der Umsetzung eines solchen Vorhabens in der Bevölkerung entstehen, nehme man auf jeden Fall ernst, sagt Tobias Tusch, Geschäftsführer der EWS Energie GmbH.

Von Peter Schwendele

Schönau/Zell. „Es ist unsere Aufgabe, den Bürgern die Sorgen, die sie haben, wieder zu nehmen“, so Tusch mit Blick auf die am Freitag im Kleinen Wiesental erfolgte Gründung einer Bürgerinitiative „Zeller Blauen & Wiesentäler gegen Windkraftanlagen“ (wir berichteten in unserer Montagsausgabe). Wobei der EWS-Geschäftsführer offen lassen möchte, ob der Protest, der aktuell in den betroffenen Kommunen kanalisiert wird, von vielen oder eher nicht so vielen Bürgern mitgetragen wird.

Protest gegen das Projekt war absehbar

Fakt sei, dass die EWS zu der Versammlung nicht eingeladen wurden, um ihre Sicht der Dinge darzustellen. Dass sich grundsätzlicher Protest gegen das Windkraftprojekt auf dem Blauen regen würde, sei indes absehbar gewesen, nicht zuletzt, weil dies bisher bei praktisch jedem Windenergieprojekt in der Region der Fall war. „Es ist schade, aber es gehört offenbar derzeit zum Verfahrensablauf dazu, dass sich Bürgerinitiativen gegen Windkraftprojekte bilden“, meint Tobias Tusch.

Der EWS-Geschäftsführer weiß: Wer im Internet surft, um sich über das Thema Windenergie zu informieren, stößt auf eine Vielzahl von Material. Allein dessen schiere Masse könne schon für Verunsicherung sorgen, meint Tobias Tusch. Vielfach würden sich Sorgen und Ängste mit Blick auf die Änderung des Landschaftsbilds, auf den Naturschutz, auf die Gesundheit und auf mögliche Auswirkungen für den Tourismus ergeben. „Wir haben für diese Sorgen Verständnis und stehen daher jedem gerne als Ansprech- und Diskussionspartner zur Verfügung“, betont Tusch.

Windpark mit bis zu neun Anlagen geplant

Am Zeller Blauen planen die EWS und ihre Partnerfirma Enercon einen Windpark mit maximal neun Windrädern. Denn neuerliche Windmessungen, die über einen längeren Zeitraum durchgeführt wurden als die Ursprungsmessungen im Jahr 2013, haben ergeben, dass sich ein Windpark entgegen der ersten Einschätzung sehr wohl wirtschaftlich betreiben lasse.

„Wir stehen momentan allerdings noch ganz am Anfang“, sagt EWS-Geschäftsführer Tusch. Über die Kernthemen, die die Gegner solcher Anlagen üblicherweise antreiben, wie etwa den Natur- und Artenschutz, wisse man im aktuellen Stadium der Vorprüfung noch nichts. Die eigentliche Projektentwicklung mit dem Genehmigungsverfahren soll 2018 starten, mit der Realisierung könne bei erfolgreichem Verlauf frühestens Ende 2019 begonnen werden. Dies sei im übrigen ein „sehr idealistischer Zeitplan“, so Tusch.

Bereits angelaufen ist der Dialog und der Austausch mit den beteiligten Kommunen, zu denen neben Zell und dem Kleinen Wiesental auch einige Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau wie Fröhnd, Wembach oder Böllen gehören könnten. Im September fand eine öffentliche Vorstellung des Projekts in Gresgen statt. Anfang Dezember wurde mit den Gemeinderatsgremien aus Zell und dem Kleinen Wiesental in einer nichtöffentlichen Sitzung über die Ausgestaltung des zu schließenden Vertrags diskutiert. Es sei eine reine Informationsveranstaltung ohne Beschlussfassung gewesen, berichtet der EWS-Geschäftsführer.

Mit Windrädern den Klimawandel stoppen

Bei den Projektverantwortlichen von der EWS herrscht die Überzeugung vor, dass derartige Projekte wie am Zeller Blauen wichtig sind, um den Klimawandel aufzuhalten und die Energiewende hin zu erneuerbaren Energietechnologien zu schaffen. „Ein Windpark allein nützt natürlich nichts, viele hingegen schon“, so Tusch, „deshalb machen wir das.“ Es sei grundlegend, einzelne Projekte erfolgreich abzuschließen, um dezentral ausreichend sauberen Strom zu produzieren und in die Netze einspeisen zu können.

Der EWS-Geschäftsführer weist darauf hin, dass jede Form der Energiegewinnung mit einem Eingriff in die Natur verbunden ist. Gleichzeitig betont er: „Im Vergleich zu anderen Erzeugungsarten ist der Eingriff bei Windkraftanlagen gering und er wird im Zuge einer Projektumsetzung so gut es geht durch andere Maßnahmen kompensiert.“