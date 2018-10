Zell im Wiesental Wildschweine haben ganze Flächen „umgepflügt“

Zell-Riedichen (sut). Telekom-Mast, Wildschweinschäden und Verwaltungsangelegenheiten beschäftigten den Ortschaftsrat Riedichen in seiner Sitzung am Donnerstag. Die Telekom hat über die Stadt Zell ein 60 Tage geltendes Mitwirkungsangebot zur Aufstellung eines ab Dachhöhe 18 Meter hohen Sendemastes zukommen lassen, das am 8. Oktober bei der Ortsverwaltung einging.

Drei Standorte kommen in Frage: die Ortsverwaltung, die Feuerwehrgarage und der Tschodehof. „Wir können der pauschalen Anfrage nicht zustimmen, wenn wir nicht wissen, was die Telekom plant“, lautete die einhellige Antwort der Ortschaftsräte.

Unklar sei auch, wie der Mast aussehe und welche negativen Einflüsse auf die Bevölkerung er habe. Das etwas geschehen muss, um das Funkloch Riedichen zu füllen, war auch aus den Besucherreihen zu vernehmen.

Mehrheitlich beschloss der Ortschaftsrat, die Telekom dazu aufzufordern, ihre Pläne im Gremium vorzustellen.

Flächen „umgepflügt“

Klaus Gersbacher findet die Behebung der Wildschwein- und Dachsschäden durch den Jagdpächter skandalös. Es wurden ganze Flächen „umgepflügt“.

Seit dem 18. August sei kein Schaden mehr behoben worden. Die Schadensbehebung ohne Ernteverlust summiert sich auf zirka 6000 Euro. Mehrere Landwirte fordern eine Entschädigung.

Ortsvorsteherin Christa Rätzer teilte mit, dass der Vertrag mit dem Jäger und der Stadt im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst wurde. Zum 1. April 2019 soll ein neuer Jagdpächter gefunden werden.

Ortsvorsteherin Rätzer gab noch bekannt, dass die Weidebegehung einige Anregungen brachte. Wegen der Trockenheit sei auch die Anzahl des Weideviehs zurückgefahren worden. In der nächsten Woche wird die Bodenplatte der neuen Feuerwehrgarage gegossen. Ortschaftsrat Kai Berger monierte, dass in den letzten vier Monaten keine Ortschaftsratsitzung stattgefunden habe. Er wünscht sich kürzere Intervalle der Sitzungen, damit Themen wie der Verbrauch der jährlichen Ortspauschale oder die Finanzmittel für den nächsten Haushalt nicht verschleppt würden.

Hingewiesen wurde in diesem Zusammenhang auf den schlechten Zustand der Stichstraßen nach Geißbühl und Hütten. „Von der Stadt Zell heißt es immer, es ist kein Geld da“, sagte Ortsvorsteherin Rätzer. Ortschaftsräte gaben ihr den Tipp, immer wieder nachzuhaken, denn „wer schreit, wird bedient“.

Zur nächsten Sitzung des Ortschaftsrats, dem Zells Hinhaltetaktik missfällt, soll der Bürgermeister eingeladen werden. Auch die „Einhakungen“ der öffentlichen Wege wird kritisiert. Sie müssten frei bleiben, so die einhellige Meinung der Ortschaftsräte.