Zell im Wiesental: „Windpark ist Sache des Landratsamts“

Die Stadt Zell bleibt bei ihrer Ablehnung gegenüber den vier Windrädern rund um den Pfaffenberger Weiler Käsern. Die gab Bürgermeister Peter Palme in der Sitzung des Gemeinderats bekannt. Vom Landratsamt Lörrach wurde die Stadt aufgefordert, erneut über den Antrag zu entscheiden. Nun wird das Landratsamt das Einvernehmen der Stadt ersetzen.Das Landratsamt hat in einem Schreiben an die Stadt mitgeteilt, dass das Bauvorhaben Windpark Zeller Blauen voraussichtlich genehmigungsfähig sei. Somit müsste die Stadt auf Grundlage des Baugesetzbuches neu entscheiden. Wird sie das nicht tun, wird das Landratsamt das bauplanungsrechtliche Einvernehmen ersetzen.