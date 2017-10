Zell im Wiesental „Wir haben uns gut gehalten“

Zell (aq). Ein Militärputsch in Griechenland beseitigt die Monarchie, in Bolivien wird Fidel Castros Kampfgefährte Che Guevera getötet, und in Deutschland löst der Besuch des persischen Herrschers Mohammed Resa Pahlewi und seiner Frau Farah Diba ein politisch aufgeheiztes Klima aus.

Es sind Studenten, die das bundesdeutsche Gesellschaftssystem, die Werte der Väter, in Frage stellen. Die Vorboten der 68er Bewegung zeichnen sich ab. Von all dem war 1967 in der damaligen Mittelschule, die 1954 mit einer Sprachklasse entstand, wenig zu spüren. Ein strenges Regiment der Schulleitung sorgte gebührend für Zucht und Ordnung. Trotz alledem fanden die pfiffigen Pennäler etliche Nischen in der Mittelschule, die einige Jahre später zur Realschule firmierte.

Dazu zählte auch die „krawallig laute Musik der Langhaarigen“, wie eine verunsicherte Elterngeneration den neuen Sound deklassierte - eine von vielen Episoden, an den sich die Ehemaligen erinnerten, die vor 50 Jahren im zwischenzeitlich abgebrochenen Volksschulgebäude im Städtle in sechs Jahren die mittlere Reife erhielten.

„Weisch no“, viele lustige Reminiszenzen aus der Zeller Mittelschulzeit, füllten die bis in die frühen Morgenstunden andauernde Begegnung im Hotel „Löwen“. Ob die Examinierung von Junglehrern auf ihre Durchsetzungskraft, Kanten und Besonderheiten der Fachlehrer, der wichtige Hausaufgabenaustausch im Zug und Bus auf der Fahrt nach Zell, die nach Geschlechtern aufgeteilten Hofpausen - mit viel Witz und Humor ließ man die Mittelschulzeit in Zell aufleben.

Nicht zu vergessen der Bubensport beim damaligen pädagogischen Jungspund Dieter Mohr. Etliche Jahre später sollte er die Chefposition der Realschule übernehmen und diese weit über das Oberschulamt Freiburg hinaus anerkannte Schule ausbauen. Dieses Ehemaligentreffen des Mittelschuljahrganges 1967, die Hoch- / Schriftsprache war beim Treffen verpönt, Alemannisch stand im Vordergrund, reiht sich ein in die vielen Jahrgangstreffen der Realschulklassen, die heuer stattfanden.

„Wir haben uns gut gehalten“, dieses Resümee an diesem Abend war nicht nur Ausdruck eines physischen Wohlbefindens, es beinhaltete auch die Brücke zu einer gelungenen Studien- und Berufswahl. Der Kreis, angereist aus der gesamten Republik und Kanada, war sich „grundständig einig“, dass man den richtigen Schulzweig gewählt habe, der als Ausgangsbasis eine auf die Praxis hin ausgerichtete Wissensvermittlung hatte.

Die heute so „umgarnten“ Kompetenzen kamen von selbst, kommentierte eine ehemalige Lehrerin den auf Theorie und Praxis abgestimmten Lehrplan der Mittelschule, die später in die klassische Realschule übergehen sollte. Eine Hommage auch an die Zeller Kommunal- und Schulpolitiker, die weitsichtig den Ausbau einer Realschule vorangetrieben und allen Gesamtschultendenzen eine klare Abfuhr erteilt hatten. Zeichen hierfür war der Start für den Bau eines Realschulgebäudes im „Bündtenfeld“ in der Scheffelstraße. Am 1. September 1967 war mit den Erdarbeiten begonnen worden.