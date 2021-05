Zell im Wiesental Wischen und klicken

An zwei verschiedenen Orten steht nun jeweils ein Informationsmodul: im Tourismusbüro Zeller Bergland in der Kirchstraße sowie im Hotel Restaurant „Löwen“, mitten in der Stadt. Die Informationsterminals werden als Dauerleihgabe vom Biosphärengebiet zur Verfügung gestellt.

Für die mit Weißtannenholz verkleideten Touchscreen-Infoterminals wurde von der Biosphären-Geschäftsstelle in Zusammenarbeit mit einer Freiburger Agentur eine spezielle App entwickelt. Das Gerät lässt sich intuitiv per Fingerwischen und -klicken bedienen. Die Fotos zu den zehn Menüpunkten sollen Gäste und Einheimische für einen nachhaltigen Tourismus sensibilisieren. Dabei steht, vor allem für die jüngeren Besucher, der Spaß an vorderster Stelle: Heugumper „Gumpi“ begleitet die Kinder durch die verschiedenen Themenbereiche. Neben den Zielen des Biosphärengebiets wird auch auf das Thema „Partnerbetriebe“ eingegangen. In Zell sind dies das Wiesentäler Textilmuseum, das Bildungsinstitut IKS sowie die Seniorenakademie. Weitere sollen dazukommen.

Ein 16-minütiges Youtube-Video zeigt anhand konkreter Beispiele, was Biosphäre bedeutet. Darüber hinaus gibt es zahlreiche kostenlose Publikationen mit weitergehenden Informationen zum Mitnehmen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wie das vergangene Jahr mit Corona gezeigt hat, wird von vielen Reisenden die Pandemie zum Anlass genommen, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit im Tourismus auseinanderzusetzen. Nach Beendigung des Lockdowns haben alle Interessenten die Gelegenheit, sich zu den normalen Öffnungszeiten des Gasthauses „Löwen“ und des Tourismusbüros am Informationsterminal über das Biosphärengebiet zu informieren.