Zell im Wiesental Wunsch nach Nachtbussen

Plädoyer für Nachtbusse

Stadtrat Karl Argast informierte, dass die SBB angekündigt habe, im Dezember einen Fahrplanwechsel durchzuführen. Sie möchte dann auch Nachtzüge von Basel nach Lörrach anbieten – freitags bis sonntags, so Argast. „Endet der Landkreis in Lörrach?“, fragte Argast in die Ratsrunde, der für einen Busanschluss in das obere Wiesental plädiert. Bis 2006 habe es einen Nachtbus gegeben. Dann habe die SBB einen Nachtzug bis Zell eingesetzt, welcher sehr gut besetzt war, so Argast. Doch einige Monate später seien die Regionalisierungsmittel gekürzt worden und seitdem gibt es die Nachtverbindung nicht mehr.