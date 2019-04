Zell im Wiesental Zahl der Einsätze nimmt stetig zu

Aus- und Fortbildung

Um für sämtliche Ernstfälle und schwierige Aufgaben jederzeit gewappnet zu sein, standen bei der Feuerwehr Zell und den Abteilungswehren 2018 nicht weniger als 151 Übungs- und Unterrichtstermine an. Ebenso fanden spezielle Übungen und Fortbildungen für Atemschutzträger und Maschinisten statt. Teilgenommen wurde auch an Lehr- und Ausbildungskursen auf Kreis- und Landesebene. Mehrere Wehrmitglieder besuchten Seminare und Schulungen. Ihre Kompetenz erweitert haben auch Kommandant Thomas Roth und sein Stellvertreter Torsten Weinstein beim Besuch von Fachlehrgängen.

Leistungsspange

Nachdem man sich in den Jahren 2014 und 2015 an Bronze und Silber gewagt hatte, ergatterten elf Wehrmitglieder aus Zell, Pfaffenberg und Riedichen mit hervorragenden Leistungen im Sommer vergangenen Jahres nun auch die goldene Leistungsspange.

Jugendfeuerwehr

In den Jugendgruppen Zell, Atzenbach und Gresgen bereiten sich unter Jugendwart Jürgen Seider derzeit 29 Mädchen und Jungen auf ihren künftigen Feuerwehrdienst vor. Außerdem gibt es in Zell eine Gruppe mit acht Kindern.

Neben der Feuerwehrtechnischen Ausbildung sowie obligatorischen Pflichtterminen gab es auch verschiedene Freizeitaktivitäten. Ferner nahmen die Jungfeuerwehrleute an Spielläufen in Hüsingen und Nollingen teil. Im Juni schafften sieben Jugendliche in Maulburg die Leistungsspange.

Mit Jan Muckenhirn wurde für Atzenbach, wo der stellvertretende Jugendfeuerwehrwart Benedikt Zettler ausschied, ein neuer Jugendgruppenleiter gefunden. Gleichzeitig nahm Stefanie Zettler an einer Ausbildung zur Jugendgruppenleiterin teil.

Ehrungen

Für 40 Jahre aktiven Dienst in der Abteilungswehr Riedichen zeichnete Kreisbrandmeister Christoph Glaisner Helmut Baumgartner mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold aus. Das silberne Ehrenzeichen für 25 Jahre verlieh Glaisner an Stefan Dietsche (Mambach), Daniel Elsner (Adelsberg), Rudolf Meßmer (Gresgen), Klauspeter Sprich (Atzenbach) und Rene Widmann (Zell). Die Stadt-Ehrung für 20 Jahre durfte Andreas Berger (Riedichen) von Bürgermeister Peter Palme in Empfang nehmen

Verschiedenes

Aktuell beträgt die Zahl der aktiven Mitglieder in der Haupt- und den Abteilungswehren 136 Wehrangehörige. 29 Mädchen und Jungen engagieren sich derzeit in der Jugendfeuerwehr und 65 Kameraden gehören der Altersmannschaft an.

Zum Jahresbeginn 2018 stand als Ersatz für die 30 Jahre alte Drehleiter die Anschaffung eines Gebrauchtfahrzeugs mit Drehleiter an.

Für die Abteilungswehren in Atzenbach und in Riedichen werden derzeit neue Feuerwehrgaragen gebaut. Bürgermeister Peter Palme bedankte sich bei allen Beteiligten, die durch Eigenleistungen diese Vorhaben ermöglichen. Im Zuge des Neubaus wird in Atzenbach auch die integrierte Florianstube renoviert.

Gesamtfeuerwehr Zell

Kommandant: Thomas Roth

Internet: www.freiwillige-feuerwehr-zell.de