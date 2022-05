Zell im Wiesental Zahl der Mitglieder steigt stetig

Zehn Todesfälle von Mitgliedern waren bis heute zu verzeichnen. In der Zeit von 2019 bis zur Hauptversammlung 2022 konnte man an 43 Mitglieder an deren Geburtstagen (ab 70 Jahren) Geschenkgutscheine übergeben. Man habe seit 2019 ein Plus von 43 Mitgliedern zu verzeichnen. Heutiger Stand: 173; Mitglieder-Tendenz steigend.

Schriftführer Werner Tscheulin blickte ebenfalls auf die vergangenen Jahre zurück.

Finanzen

Kassenverwalter Werner Eble berichtete über die Jahre 2019 bis zum heutigen Datum. Ausgaben wurden in dieser Zeit besonders für Geburtstage und sonstige Jubiläen getätigt, für den Ausflug sowie für den Grill- und den Hürushock. Vor kurzem habe man eine Spende in Höhe von 1050 Euro an Ursula Honeck in Todtnau für die ukrainischen Flüchtlinge im Grenzgebiet überreicht. Hiervon wurden Lebensmittel gekauft.

Wahlen

Die Entlastung sowie Neuwahlen wurden von Christa Freuschle geleitet. Hier wurde dem gesamten Vorstand Entlastung erteilt. Als Vorsitzender wurde David Kaiser für die Dauer von zwei Jahren wiedergewählt. Ebenfalls wiedergewählt wurde sein Stellvertreter Karl-Heinz Rümmele. Als Kassenverwalter bekam Werner Eble ebenfalls wieder das Vertrauen der Mitglieder geschenkt genau wie Schriftführer Werner Tscheulin und Frauenvertreterin Christiane Seger. Ebenfalls wurde Monika Eble als Beisitzerin für Behinderte, Schwerstbehinderte und Rentner wiedergewählt und Barbara Waßmer ebenfalls als Beisitzerin.

Als Kassenrevisor eins löst Lothar Wiesler Annemarie Ziegler ab, und als Revisorin zwei wurde Bettina Kropf wiedergewählt.

Ehrungen

Da seit 2020 Ehrungen für zehnjährige Mitgliedschaften sowie 25-jährige Mitgliedschaft anstehen, will man diese in nächster Zeit bei Besuchen abhalten. Für zehnjährige Mitgliedschaft werden geehrt: Giesela Kiefer, Klaus Philipp, Giovanni Plantamura, Franz Rümmele, Liesa Trefzer, Peter Zluhan, Peter Blattmann, Fadil Botic, Richard Gutjahr, Bettina Kropf, Hubert Rebholz, Gerhard Trapper, Dagmar Pichelmann-Kiefer, Christine Franz und Achim Steiger. Für 25-Jährige Mitgliedschaft: Franz Schmidt, Karl-Heinz Vollmer, Petra Nothstein, Edmund Radfelder, Jürgen Albrecht, Klara Behringer, Manfred Rode, Monika Rode und Manfred Rümmele.

Vorschau

Am 30. Juli findet auf dem „Schäfig“ in Ehrsberg im Vereinsheim ein Grillhock für Mitglieder statt. Anmeldung bei Karl-Heinz Rümmele, Tel. 07625 / 8083. Auch eine Weihnachtsfeier steht auf dem Programm.

Es wurde noch über das Thema Barrierefreiheit in Zell an diversen Stellen geredet. Hier will man in absehbarer Zeit mit Bürgermeister Peter Palme, mit Rollstuhlfahrern und einer Person mit Gehhilfe einen Vor-Ort-Termin machen.

Auch sieht man es nicht ein, dass es Mitglieder gibt, die den VdK in Anspruch nehmen für einige Angelegenheiten und danach bei der Klärung ihres Anliegens schon nach einem Jahr ihre Mitgliedschaft kündigen. Dieses soll mit dem Kreis- sowie Landesverband abgeklärt werden.