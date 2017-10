Zell im Wiesental Zahlreiche Bauprojekte im Dorf begleitet

Zell-Gresgen (ue). Günter Wagner, von 1984 bis 2001 Ortsvorsteher in der Zeller Berggemeinde Gresgen, feiert am heutigen Donnerstag seinen 75. Geburtstag.

Obwohl sowohl sein Vater als auch seine Mutter aus Gresgen stammten, verbrachte Wagner die ersten Lebensjahre zusammen mit drei Geschwistern in der Nachbargemeinde Adelsberg. Dort betrieb sein Vater bereits während und auch nach dem Krieg eine kleine Schneiderei, bevor die Familie 1951 wieder in die alte Heimat nach Gresgen zurückkehrte.

Seine berufliche Laufbahn begann der Jubilar in der Zell-Schönau AG, bevor er zu Pleuco (heute Mahle) wechselte. Im damaligen Zweigwerk in Utzenfeld war Wagner 26 Jahre lang als Automateneinrichter tätig.

Nach der Eingemeindung von Gresgen zur Stadt Zell startete seine kommunalpolitische Laufbahn, die 1974 mit Wahl in den Ortschaftsrat begann. 1984 wurde Wagner als Mitglied der SPD-Fraktion in den Zeller Gemeinderat gewählt. Im gleichen Jahr übernahm er in Gresgen das Amt des Ortsvorstehers, das er bis 2001 ausübte. In dieser Zeit wurden zahlreiche Bauprojekte im Dorf, wie beispielsweise der neue Hochbehälter auf dem Erlenboden und die damit verbundene Wasserzuleitung nach Adelsberg, der Abbruch der alten Kläranlage sowie eine neue Abwasserleitung von Gresgen nach Enkenstein, die Erweiterung der Grundschule Gresgen, der Kanalanschluss Hörnle und die Erschließung eines neuen Baugebietes im Gewann Eichbühl/Graben realisiert.

Eines der wichtigsten Vorhaben in dieser Zeit war der Bau des neuen Gresger Bürgerzentrums, in dem neben einem kleinen Schlachthaus auch die Ortsverwaltung, die Feuerwehr sowie ein Probelokal für den Gesangverein untergebracht sind. Die Stadt Zell hat in der Ära Wagner rund 17 Millionen Mark in verschiedene Bauvorhaben in Gresgen investiert.

Günter Wagner, seit 1964 mit Ehefrau Marlies, geborene Heitzmann, verheiratet, zeigte sich auch privat sehr engagiert. Sechs Jahrzehnte spielte er aktiv im Musikverein Gresgen, den er in dieser Zeit ebenfalls vier Jahre lang als Vorsitzender leitete. Zehn Jahre war er beim Sportverein als Ringer sowie im Vorstand aktiv. Ebenfalls zehn Jahre lang stand der Jubilar an der Spitze der VdK-Ortsgruppe Zell. Auf seine Unterstützung bauen durften auch der Gesangverein sowie der Verschönerungsverein Gresgen, denen er heute noch als Passivmitglied angehört. Gleiches gilt auch für den Landschaftspflegeverein Zeller Bergland.