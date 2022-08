Zell im Wiesental Zeitreise in die Welt der Germanen

Das Programm sieht am Freitag ab 20 Uhr Tanz im Germanedorf mit der Band „Zitlos“ vor. Zudem gibt es eine Feuershow mit „Fire and Drums“. Schon an diesem Abend werden viele Gäste erwartet, auch einige befreundete Stämme.

Am Samstag macht der Festumzug ab 18 Uhr durchs Dorf in Richtung Thingstätte „Eichebrändle“ den Auftakt. Um 19 Uhr begrüßt Germane-Vereinschef Ruf die Gäste auf der Thingstätte. Ein germanischer Dreikampf mit Bogenschießen, Steinweitwurf und Speerwurf und der germanische Urschrei stehen ebenfalls an.

Während es am Freitag und Samstag Eintritt, so genannten „Wegzoll“, zu berappen gilt, ist das Germanefescht am Sonntag ab 11 Uhr bei freiem Eintritt besuchbar. Näheres unter www.germane-mambach.de.