Zell-Mambach. Mit seinem VW T6 befuhr am vergangenen Dienstag gegen 17.20 Uhr ein 18 Jahre alter Fahranfänger die B 317 in Richtung Zell. Aufgrund der Glätte kam er laut Polizeimitteilung in einer Linkskurve vor der Ortschaft Mambach von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Fahrzeug mit mehreren Leitpfosten. Anschließend rutschte er mit dem Wagen rund zehn Meter eine Böschung hinab, bis er an mehreren Bäumen zum Stehen kam. Von den drei Insassen im VW wurde keiner verletzt, so die Polizei. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 15 000 Euro. Die B 317 musste für die Bergung des Fahrzeuges kurzzeitig voll gesperrt werden.