An Heiligabend kam es in der Schönauer Straße in Zell auf Höhe der „Roten Fabrik“ zu einem Erdrutsch. Am dortigen Hang hatte sich eine große Menge Gestein gelockert und stürzte in Richtung Straße, wurde aber von dem im Jahr 2019 in diesem Bereich errichteten Schutzzaun aufgehalten.