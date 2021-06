Zell im Wiesental Zell: Infiziertenzahl schnellt in die Höhe

Von den 21 Infektionen seien 18 in den vergangenen sieben Tagen festgestellt worden, so Palme, der bedauerte, dass die Entwicklung in Zell aktuell völlig gegen den Trend läuft. Rechne man die Zahlen auf die Bevölkerung in der Schwanenstadt um, liege man in Zell bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von rund 300. Der Bürgermeister setzte die Zeller Situation auch in Vergleich mit der des gesamten Landkreises, wo derzeit 204 Infizierte registriert sind. Palmes Zwischenfazit: „Wir sind in einer unsicheren Phase und sollten weiter vorsichtig bleiben.“

Diese Vorsicht wirkt sich auch auf die Freibadöffnung aus. Der im Raum stehende Termin 1. Juni wurde erst einmal gecancelt. „Dennoch wollen wir so bald wie möglich öffnen“, betonte der Bürgermeister in der Sitzung und stellte in Aussicht, dass es noch im Laufe dieser Woche klappen könnte. Gestern teilte die Verwaltung dann mit, dass das Bad am Samstag, 5. Juni, öffnen wird.