Zell im Wiesental Zeller Bogenschützen erfolgreich

Bei den Jugendlichen Compoundschützen erreichte Jan Zimmermann den zweiten Platz in der Schülerklasse A. In der Jugendklasse erkämpfte sich Niclas Weber den Vizekreismeistertitel, dicht gefolgt von Vincent Oswald.

Kreisbogenreferent Siegfried Woywood zeigte sich zufrieden mit den Meisterschaften und freut sich auf die Landesmeisterschaften im Februar des neuen Jahres.

Die Ligawettbewerbe

In ihrem ersten Ligawettkampf der Saison in Wyhl am Kaiserstuhl gingen die Schützen Kai Kiefer, Elisabeth Keßler und Olga Fusek an den Start, die am Morgen alle Begegnungen gewinnen konnten. Für das Freilos wurden Svenja Gutmann, Tina Keller und Marcus Ellinghaus eingewechselt. Das Freilos kam zustande, da eine Mannschaft ihre Teilnahme an der Liga kurzfristig abgesagt hatte.

Der Mittag begann mit einer Niederlage gegen Schallbach. die Zeller verloren außerdem gegen Rastatt mit 6:0, gewannen dann aber das nächste Match mit 6:2. Man verlor das nächste Duell nur knapp mit 4:6, gewann aber das letztes Match.

Somit wurden die ersten zwei der insgesamt vier Liga-Wettkämpfe absolviert. Anfang Januar geht es in Litzelstetten an die Schießlinie. Bis dahin bleibt die SG Zell punktgleich mit Schallbach an der Tabellenspitze, nur durch das etwas schlechtere Satzverhältnis wurden die Zeller Bogenschützen auf den zweiten Rang verwiesen.