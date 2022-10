Zell im Wiesental Zeller Chilbi

Aber das nützte alles nicht viel. Viele der Marktbeschicker kapitulierten vor einer Flut von Vorschriften, die ihnen das Geschäft zu vermiesen drohten. In den vier zurückliegenden Jahren löste eine abgespeckte Variante die nächste ab.

Festprogramm mit Leckereien und DJ

Gleichwohl dürfen sich die Gäste heute bis etwa 17 Uhr auf „Geselligkeit und gute Würstchen“ am Stand der Schrätteli freuen, die einen DJ an Bord holten, um die „guten Würstchen“ mit etwas Musik zu würzen. „Die „Beeriwieber“ wärmen die Besucher mit Kürbissuppe, Kürbiskernöl und Glühwein. Der Schwimmbadförderverein bietet neben dem Kinderschminken frisch gepressten Apfelsaft, Sekt, überbackene Paninis und Waffeln, wie Elke Kaufmann verspricht. Ihr Verein sei zum ersten Mal dabei, sagt sie und denkt wehmütig zurück an vergangene Zeiten, in denen an zwei Markttagen viele Buden und ein Kinderkarussell zum Chilbimarkt gehörten und Schüler wegen des Großereignisses in der Schwanenstadt schulfrei bekommen haben.