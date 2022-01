Zell im Wiesental Zeller Pfarrheim ist in neuen Händen

Von Peter Schwendele

Zell. Bereits im Frühjahr letzten Jahres hatte „Löwen“-Wirt Kiefer sein starkes Interesse am Kauf des Pfarrheims bekundet. Allerdings gab es noch etliche Detailfragen zu klären, bevor im November das Geschäft dann in aller Stille in Form eines Erbpachtvertrags in trockene Tücher gebracht wurde. „Es ist alles so gelaufen wie erwünscht und gehofft“, so Mike Kiefer auf Anfrage des Markgräfler Tagblatts. Der Gastronom will den Saal im ersten Stock des Gebäudes nun in einem Zeitraum von drei bis vier Wochen von Grund auf renovieren. Hierfür sei eine Summe von rund 250 000 Euro veranschlagt. Erneuert werden sollen insbesondere die Küche und die technischen Anlagen. Die neue Bestuhlung sei bereits geliefert, informiert Kiefer.