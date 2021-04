Zell im Wiesental Zeller Stadtbild wird verschönert

Neue Mülleimer werden ebenfalls bis Juli in der Stadt aufgestellt, versprach Gehri. Auf diesen wird, wie an vielen anderen Stellen, das von Ralf Vogel entworfene Logo zu sehen sein. Auf dessen Basis hat Uli Merkle ein Corporate Design (einheitliches visuelles Erscheinungsbild) entwickelt, das wo immer möglich zum Einsatz kommen soll. „Ziel ist es, vom bisherigen Gemischtwarenladen wegzukommen“, sagte Michael Gehri.

Im ersten Quartal dieses Jahres habe man versucht, möglichst viele Bürger am Gestaltungsprozess zu beteiligen und aus unterschiedlichen Perspektiven Ideen und Vorschläge zu entwickeln, berichtete Gehri weiter. Deshalb seien verschiedene Kleingruppen gebildet worden, die sich unabhängig voneinander einen Eindruck vom Zustand der Stadt gemacht haben. Um eine Vielfalt der Erkenntnisse zu gewährleisten, wurden die Gruppen nach unterschiedlichen Kriterien zusammengesetzt, etwa Jugendliche bis 21 Jahren, Männer und Frauen in verschiedenen Altersgruppen oder auch „Fremde“, die Zell naturgemäß aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Insgesamt beteiligten sich 64 Personen.

Noch mehr Bürger sollen mitmachen

Gelobt wurde von ihnen etwa das gute Warenangebot für den täglichen Bedarf, das Vereinsleben, das ehrenamtliche Engagement oder die Situation an den Schulen und Kindergärten. Kritisch gesehen wurde die ärztliche Versorgung, die „komplizierte Stadtverwaltung“, die für Familien nicht sonderlich attraktive Innenstadt sowie die mangelnde Sauberkeit.

Ganz wichtig sei es, so Gehri, diese Erkenntnisse zu strukturieren und zu priorisieren. Darauf aufbauend will man in diesem Jahr konkrete Maßnahmen ergreifen. „Wir machen etwas, das man sieht, damit künftig vielleicht noch mehr Leute mitmachen“, erklärte Gehri. Überwiegend in der Primärfarbe Rot, die der Stadt zugeschrieben wird, werden in sieben Bereichen Bänke, Blumenkübel, Sitzgruppen, Himmelsliegen und Picknickmöglichkeiten eingerichtet. Hohe Priorität räumt man neben der Innenstadt dem Stadtpark ein. Da dieses Jahr das 40-jährige Bestehen der Partnerschaft mit der französischen Stadt Embrun gefeiert werden kann, soll auch der Embruner Platz eine Verschönerung erfahren.

Das Geld für diese Installationen, die knapp 58 000 Euro kosten werden, kommt zur Hälfte aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm, aus dem der Stadt Zell von 2021 bis 2023 insgesamt 91 000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung stehen.

Für die konkrete Umsetzung von Verschönerungsmaßnahmen, die in diesem Jahr noch laufen sollen, werde „Zell aktiv“ in Kürze einen Aufruf starten, um weitere Freiwillige zu gewinnen, kündigte Michael Gehri an.

Des Weiteren arbeite man an diversen Konzepten, beispielsweise zu Wander- und Spazierwegen sowie Erlebnis-, Spiel- und Fitnesswegen. Wichtig sei es, nicht den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen, warnte Gehri; zunächst gelte es jetzt, einzelne Maßnahmen unter einem Corporate Design umzusetzen, danach könne man mit Flyern und Infobroschüren in die Werbung gehen.

Palme: „Es tut sich unglaublich viel“

Das Lob des Bürgermeisters war Gehri und seinem Team nach diesen Ausführungen gewiss: „Es tut sich unglaublich viel, wir kommen sehr gut voran“, sagte Peter Palme und berichtete von erstem positivem Feedback der Bürger. Auch die Ratsfraktionen freuten sich über die Fortschritte. Das Stadtmarketing entwickle sich deutlich besser als erwartet, meinte Thomas Kaiser (SPD). „Sehr gute Leute“ hätten die Sache in die Hand genommen und man spüre eine große Motivation. „Es ist top, was läuft“, meinte Matthias Kiefer (CDU), der aus erster Hand berichtete, dass es großen Spaß mache, bei „Zell aktiv“ mitzuwirken. Ähnlich äußerten sich Bernhard Klauser (Bürgerforum) und Hannelore Vollmer (FW), die das Vorhaben auf einem guten Weg sehen.