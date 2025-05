Unter dem Slogan „Erleben Sie einen spannenden Tag in unserem Museum“ hatte der Verein Alte Schmiede Mambach am Sonntag von 11 bis 17 Uhr eingeladen. Dort sah man wie die Schmiede an der Doppelesse Arbeiten und mit Präzision Werkzeuge sowie Kunstgegenstände aus Eisen fertigten. Besonders wurde auch die Vorführung an einem historischen Schmiede Hammer, dem letzten seiner Art und seiner Kraft, bestaunt. Dieser Hammer war einst ein wichtiger Bestandteil der Schmiede.