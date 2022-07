Und genau das war es, was neben der Möglichkeit, andere Perspektiven zu suchen, den Ausschlag gab, die Stelle im Hebeldorf anzunehmen. Sie liebe den Einsatz an der Basis, versicherte die Praktikerin, die sich erste Sporen als Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit verdiente und es nach eigenem bekunden „liebt, zu unterrichten“. In Hausen darf sie das, und zwar zwölf Stunden pro Woche, betont sie und freut sich trotz eines weinenden Auges auf die Herausforderungen, die in der neuen Gemeinde ab 1. September auf sie warten.

Gerne lässt man Rebekka Tetzlaff natürlich nicht ziehen. Pfarrer Helmuth Wolff wies bei der Verabschiedung am Sonntag in der Evangelischen Kirche in Zell ebenso wie Dekanin Bärbel Schäfer mehrmals darauf hin, wie sehr man Tetzlaffs Engagement zu schätzen wusste.