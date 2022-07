Zell im Wiesental Zum Jubiläum gehen die Lichter aus

Von Hans-Jürgen Hege

Zell. Anlass sei, so hieß es bei der Geburtstagsfeier, „eine Veränderung der Bildungslandschaft, die von rückläufigen Schülerzahlen manifestiert wurde“. Auch der Austausch von Erinnerungen ehemaliger Schüler konnten am Donnerstag im Sitzungssaal des Rathauses den Abschiedsschmerz trotz hervorragender musikalischer Umrahmung durch Miriam Asal und Maxim Pfeifer am Klavier nicht übertünchen. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass acht von neun Eleven der Abendrealschule ihr Ziel, die mittlere Reife, erreicht haben und so stolze Zeugen der letzten Zeugnisausgabe an diesem Standort wurden. Schulleiter Werner Knoblich erinnerte vor stattlicher Kulisse und vor einem der „Gründungsväter“ der Bildungseinrichtung, dem früheren Rektor der Montfort-Realschule Zell Dieter Mohr, an die Höhepunkte in der bewegten Geschichte der Realschule.