Für den Fanfarenzug Zell hieß es am Samstag um 14.44 Uhr zum sechsten Mal „Marsch ab“ an der Basler Tattoo Parade. Von der Messehalle ging es zu Fuß zur alten Kaserne, wo die Tattoo-Vorführungen stattfinden. Nach einer Stärkung marschierten die Bläser, Trommler und Fahnenschwinger im Gänsemarsch quer durch Basel zum Startort am Barfüßerplatz. Da sich schon viele Zuschauer die besten Plätze reserviert hatten, gehört die ganze Aufmerksamkeit den Zellern. Dort hieß es mehr als eine Stunde warten, bis sich die 44 Zeller Aktiven am Startplatz bereitmachen durften. Die Veranstalter sprachen von 130 000 Zuschauern an der knapp zwei Kilometer langen Paradestrecke vom Barfüßerplatz zum Messeplatz. Dazwischen erfolgte am Roten Rathaus der Paradegruß durch einen hochrangigen Schweizer Armeeoffizier, welchen der Tambourmajour der Zeller, Raimund Götz, fachgerecht erwiderte. Nach etwa 50-minütigem Marsch erreichten die Paradeteilnehmer das Ziel am Messeturm. Dort angekommen, konnten die Zeller noch den Einmarsch der nachfolgenden Gruppen beobachten. Dabei war die Euphorie um die Basler Trommlerstars des Top Secret Drum-Corps unübersehbar. Die Zuschauer rannten den Weltstars, die nicht nur am diesjährigen Basler Tattoo den Höhepunkt bilden, sondern auch demnächst beim weltgrößten Tattoo im schottischen Edinburgh, in Massen nach. Die Wiesentäler hatten dann kurz vor der Rückreise noch das Vergnügen, die Toptrommler und Fahnenschwinger bei einer Probe hautnah zu beobachten. Während die Nachmittagsshow schon lief, probten die Basler nochmals in der Messehalle rund eine halbe Stunde Teile ihrer Show. Nach der Probe unterhielten sich Zeller und Basler noch einige Zeit und die Zeller erfuhren dabei vieles aus dem Leben der Topmusiker. Ob es den Zeller Trommlern gelungen ist, die Basler Trommler für einen Fasnachtsauftritt in Zell zu gewinnen, ist fraglich. Sie haben es aber intensiv versucht. Bei TeleBasel kann im Internet die komplette Liveübertragung nachträglich angeschaut werden. mt/Foto: zVg