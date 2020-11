Zell im Wiesental Zumutbares Maß überschritten

Zell-Riedichen (hjh). Zum einen sei die Fahrbahn unglaublich stark verdreckt, weil die Zulieferer den Matsch des unbefestigten Grundstücks um die Container herum praktisch mit nach Hause nehmen. Und zum anderen sei die Zufahrt an sich schon eine Zumutung zumindest für die Verkehrsteilnehmer, die an den Öffnungstagen den Recyclinghof gar nicht anfahren wollen, sondern auf dem Weg nach Riedichen oder von Riedichen nach Atzenbach lediglich passieren müssen. Teilweise ellenlange Staus von Fahrzeugen, die vor den Toren warten müssen, behindern den Durchgangsverkehr in nicht mehr zumutbarem Maß, kritisierte Baumgartner die Gegebenheiten. Und er war sich sicher: „Gerade das pingelige Landratsamt, das rundum so viele gängelt und mit Vorschriften und Auflagen drangsaliert, hätte längst entscheidende Schritte bis hin zur Schließung unternommen, wenn es sich um einen privaten Betreiber der Anlage handeln würde.“ So aber werde rein gar nichts getan, um die Zu- und Abfahrten wenigstens einigermaßen erträglich zu gestalten. Im Zufahrtsbereich sollte eine Abbiegespur vorhanden sein. Und der Hof selbst gehöre längst so gefestigt, dass die „Kunden“ dort nicht durch manchmal knöcheltiefen Matsch fahren oder gehen müssten.

Rolf Kiefer, der Chef des Recyclinghofs, wies zwar auf Nachfrage darauf hin, dass inzwischen der Bodenbelag ausgetauscht worden sei, um die Verschmutzungen in Grenzen zu halten. Aber auch er betonte, dass längst über eine ordentliche Befestigung des gesamten Bereichs diskutiert werde, die Finanzierung aber noch immer nicht gesichert sei.