Zell im Wiesental „Zunftobe to go“ und „Schilder-Spaziergang“

Im Vorfeld war man sich einig, dass man nicht auf alles verzichten wollte, und so kamen einige lustige, kreative Ideen zusammen. So entstand zum Beispiel eine besser gefüllte Fasnachtszeitung denn je. Diese wurde in extra angefertigten Kisten im Dorf selbst und in den Nachbarorten aufgestellt. Jeder konnte sich dort unter dem blinkenden Schibi-Schibo-Banner und dem integrierten Fasnachtsliedabspielgerät eine Narrenzeitung holen.

Gelungener Höhepunkt der Buurefasnacht 2021 war der „Zunftobe to go“. Vier Nummern zogen durchs Dorf und gaben an vierzehn Stationen ihre Darbietung über Lautsprecher zum Besten. An den Fenstern, auf den Balkonen und Terrassen freuten und amüsierten sich die Zuhörer genauso als ob sie den Akteuren im Bürgerzentrum lauschen könnten. Da durften die obligatorische Begrüßung durch Vögtin Beate Waßmer, der Polizeibericht von Armin Eichin und Christoph Hanke, der Wortwitz und das traurige Mimenspiel der Jungen mit Anna Heitzmann, Ida Schmittel, Pirmin und Magnus Vollmer und eine Gesangseinlage des Hinterdorfduos Nicole Keilbach-Schmittel und Tina Wellinger nicht fehlen.