Zell: In Zells Fasnacht eintauchen

Im Jahr 2005 wurde vom Förderverein Zeller Fasnachtshus ein Gebäude in der Schönauer Straße erworben. Etwas heruntergekommen war das Ganze schon, meinte Jörg Muser, der Vorsitzende des Vereins beim Hock am Fasnachtshus am Sonntag. Mit viel Hingabe wurde das Anwesen vom Verein restauriert. Heute ist das Fasnachtsmuseum ein Blickfang, in dem die Tradition und die Herkunft der Zeller Fasnacht mit allem, was dazu gehört, erkundet werden kann. In wenigen Räumen gibt es viel Information; gut aufgearbeitet und sehr gut beschrieben, sodass sich alle Gäste sofort mitgenommen fühlen. Führungen können online unte zeller-fasnachtshus.de gebucht werden. Peter Zluhan, ehemaliger Hürus und der Fasnacht in seinem Heimatort treu verbunden, kümmert sich um alle, die gerne mehr über die Zeller Fasnachtstradition wissen wollen. Wer sich schon vorab informieren möchte, kann das über die Homepage tun.