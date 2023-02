Zell Insolvenz bei Zellaerosol eröffnet

Derzeit werden Gespräche mit mehreren Interessenten geführt, informiert Sakowski. Man sei aktuell noch mitten im Prozess und stehe in Verhandlungen, so der Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht. Wer die Interessenten sind, dürfe er noch nicht sagen. Nur so viel: „Bei den potenziellen Investoren handelt es sich um Unternehmer aus der gleichen Branche.“ Man könne also davon ausgehen, dass nach der Übernahme in den Gebäuden von Zellaerosol weiterhin Aerosol und Flüssigprodukte hergestellt werden.