Zell: Junge Musiker zeigen, was sie können

Zudem stellten sich auch die einzelnen Register mit neu einstudierten Stücken vor. Das Blechbläser-Ensemble spielte das Barock-Stück „Trumpet Tune“ von Henry Purcell sowie den Schreittanz „Pavana“. Ein Schreittanz ist laut Klara Hochstatter ein „oft geradtaktiger Tanz, der an Königs- und Fürstenhöfen, auf Bällen und bei großen Festen getanzt wurde.“ Das Klarinetten-Ensemble hatte den gefühlvollen Popsong „Tears in Heaven“ (Eric Clapton) einstudiert und „Thank you for the music“ von Abba. Das Flötenensemble spielte die aus eingängigen Melodien bestehende Klavierkomposition „River Flows in You“.

Das gesamte Orchester interpretierte die Weihnachtsklassiker „It’s the most wonderful time of the year“ und „Rudolph, the red nosed reindeer“. Hier konnten Solisten aus dem Bläserbereich (Posaune, Trompete und Klarinette) ihr Können zeigen.