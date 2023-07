Zell Kinder lassen sich ordentlich feiern

Am Jubiläumsfest konnten die Kinder ihr Jubiläum feiern und genießen. Der Energiedienst sponserte eine Hüpfburg, auf der seit Beginn an reges Treiben herrschte. In der Fahrzeughalle waren alle Sitzplätze besetzt und die Bedienungen hatten alle Hände voll zu tun, genau wie die zahlreichen Helfer an den Theken und in der Kaffeestube. Die einzelnen Fahrzeuge wurden auch bestaunt vor allem die zwei neuen Fahrzeuge sowie der Kranwagen der Berufsfeuerwehr Freiburg.

Fahrzeuge gesegnet

Im Rahmen des Jubiläumsfests wurde der Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr Zell, welcher im Jahr 2020 angeschafft wurde, gesegnet. Es handelt sich dabei um einen VW T 6.1 TDI mit 146 PS, Automatik und Allradantrieb. Auch der Kommandowagen, welcher im Jahr 2022 angeschafft wurde, wurde vorgestellt. Bei diesem handelt es sich um einen VW Tiguan mit 180 PS, Automatikgetriebe und Allradantrieb. Diese beiden Fahrzeuge wurden von Pfarrer Martin Schlick in einem Gottesdienst, welcher von der Stadtmusik Zell umrahmt wurde, eingeweiht. Beide Fahrzeuge haben schon einige Einsätze hinter sich.