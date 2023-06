Zell Kleintierzuchtverein fast ohne Nachwuchs

Löffler erwähnte in diesem Zusammenhang, dass sich die Kleintierzuchtvereine in Todtnau, Schönau, Atzenbach, Schopfheim und Hausen in der jüngeren Vergangenheit aufgelöst haben. Andere Vereine wie etwa die in Maulburg und Fahrnau hätten trotz Kooperation so wenige Züchter und somit auch Zuchttiere, dass sie ihre Jungtierschauen im Juli abgesagt haben.