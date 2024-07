Zell: Königspyhtons ausgesetzt

Zwei erwachsene Königspyhtons wurden am Sportplatz Brühl in Zell von aufgefunden. Schlangenexperte Markus Spies vom Verein „Vipera Dinkelberg“ Grenzach-Wyhlen fing die Schlangen auf den Anruf der Beamten hin ein. Die Beamten nahmen die Tiere mit aufs Revier, wo ein weiterer Schlangenexperte, Johannes Bockstaller vom Verein „Dragon Shelter“ Freiburg, die Tiere wiederum abholte.

Ermittlungen laufen

Weil die Polizei davon ausgeht, dass die Tiere ausgesetzt wurden, laufen nun Ermittlungen, sagt Polizeisprecher Mathias Albicker auf Nachfrage unserer Zeitung. Denn es handelt sich um einen Verstoß gegen § 3 des Tierschutzgesetzes. Nach diesem ist es verboten, ein gezüchtetes oder aufgezogenes Tier einer wild lebenden Art in der freien Natur auszusetzen. Dies gilt vor allem für Tiere, die nicht auf diesen Lebensraum und das Klima angepasst sind. Königspythons leben in freier Wildbahn eigentlich in den Tropen West- und Zentralafrikas, wo sie sich von Vögeln und kleinen Säugetieren ernähren. Damit sei dies grundsätzlich eine Ordnungswidrigkeit, könne je nach Einzelfall aber auch als Straftatbestand gelten, so Albicker. Dies und damit auch die fällige Strafe würden nun überprüft.