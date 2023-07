Zell Kreisräte kämpfen für Nachtverbindung bis nach Todtnau

Deshalb haben sich nun die sechs Kreisräte aus dem Oberen Wiesental Karl Argast, Sven und Eduard Behringer, Peter Schelshorn, Bruno Schmidt und Tanja Steinebrunner zusammengetan. Sie möchten einen fraktionsübergreifenden Antrag im Kreistag einbringen, wie Argast, der auch Vorsitzender IG Pro Schiene Wiesental ist, beim Vorort-Termin mit dem Markgräfler Tagblatt am Zeller Bahnhof erläutert.

Für Nachtschwärmer

Beantragt werden soll demnach ein Bus, der in Lörrach an den Nachtzug anschließt und bis nach Todtnau fährt – und das zumindest zwei Mal in der Nacht. „Das wäre sinnvoll, weil der Landkreis definitiv nicht in Lörrach endet“, so Argast. Dabei ginge es ihm vor allem um die Leute, die in Lörrach oder Basel feiern möchten, aber auch um Reisende, die mit einem verspäteten ICE unterwegs waren und den Anschluss brauchen. „Es ist einfach ideal für Nachtschwärmer“, ist der Zeller SPD-Kreisrat überzeugt.