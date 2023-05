Zell Langsamfahrstelle als Notlösung

Geplagte Anwohner

Argast zieht einen Vergleich zum Bahnübergang in der Liebeck, wo seiner Meinung nach das Gefahrenpotenzial viel höher ist. Hier fährt der Zug mit lautem Pfeifton an der Umlaufsperre vorbei – einem Gitter für Fußgänger, das in Schlangenlinien umlaufen werden muss. Denn eine Schranke für die Fußgänger gibt es hier nicht. „Dort fährt der Zug nicht langsam, hier würde eine Langsamfahrstelle aber viel mehr Sinn machen, dann müsste der Zug nicht mehr hupen“, sagt Argast, der selbst in der Liebeck wohnt.

Den Pfeifton, wenn der Zug aus Richtung Zell kommt, gab es hier schon immer zu hören, dieser sei aber durch die neuen Züge mit den Presslufthörnern um einiges schlimmer geworden, schildert Argast.

Karl Argast beim Bahnübergang in der Liebeck. Foto: Verena Wehrle

„Für die Anwohner ist es äußerst lästig“, erklärt er vor Ort die Situation. Morgens um 5 Uhr höre man den Ton zum ersten Mal am Tag und dann sei der schrille Ton jede Stunde zwei Mal bis 21 Uhr zu hören – ab dann bis 0.30 Uhr im Stundentakt. Vor allem jetzt zur wärmeren Jahreszeit, wo die Fenster wieder öfter geöffnet werden, sei die Belastung groß, so Argast.

Pfeifton bleibt Vorschrift

Auch der Bahnübergang in der Liebeck sei technisch nicht gesichert, so die Bahnsprecherin: „Der Pfeifton ist ganz klar Vorschrift.“ Dort eine Langsamfahrstelle einzurichten, sei fahrplantechnisch nicht umsetzbar, sagt sie. Außerdem sei in der Garten- und Wiesentalbahn ohnehin eine Taktverdichtung geplant, dem stehen weitere Verzögerungen im Weg. Und: „Die Fahrpläne sind engstens ausgetüftelt, da zählt jede Minute.“ Der Pfeifton könnte allerdings Geschichte werden, wenn an dieser Stelle ein technischer Bahnübergang installiert werden würde. Allerdings müsse diesen auch die Stadt Zell mitfinanzieren, wie die Sprecherin der Bahn mitteilt. Ergo: Zukunftsmusik.