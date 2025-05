Zell: Mambacher Feuerwehrmusik in neuer Uniform

Uniform geweiht

Nun war es also soweit, und die neuen Uniformen konnten bei einem Gottesdienst unter musikalischer Mitwirkung der Feuerwehrmusik Mambach unter Dirigent Thomas Hierholzer am Sonntag in der St. Antonius Kirche in Mambach durch Pfarrer Martin Schlick geweiht und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Für die seit dem Jahr 2000 verstorbenen acht Ehrenmitglieder der Musik wurde je eine Kerze aufgestellt und der Kameraden-Marsch gespielt.

Nach dem Gottesdienst gab es ein kleines Konzert der Feuerwehrmusik Mambach auf dem Dorfplatz und danach einen Empfang. Allerdings mussten die Musiker zuvor noch zwei Zugaben spielen. Es fanden sich zahlreiche Gäste auf dem Dorfplatz ein.