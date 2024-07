Die Freiwillige Feuerwehr Zell wurde am Samstag um 10 Uhr zu einem Rettungseinsatz in den Gresgerweg in alarmiert. Bei Gartenarbeiten war ein Mann vom Baum gefallen. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst stabilisierte den Patienten, eine Notärztin wurde durch einen Rettungshubschrauber der Rega eingeflogen, teilt die Feuerwehr Zell in ihrem Bericht mit. Die Arbeit der Feuerwehr habe sich auf die Bergung des Patienten aus dem sehr steilen und unwegsamen Gelände konzentriert. Nachdem der Patient stabilisiert und transportfähig gemacht wurde, konnte er aus dem Gelände gerettet werden. Die Rettung dauerte rund eineinhalb Stunden. Am Einsatz beteiligt war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften.