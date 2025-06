Zell: Marion Isele kandidiert als Bürgermeisterin

Ihr Werdegang

Sie kam in Köln zur Welt, lebt aber bereits seit über 30 Jahren im Schwarzwald, ist verheiratet und hat drei Kinder im Alter von 17, 21 und 22 Jahren. Ihr Mann Matthias unterstütze die Kandidatur. Beruflich war Isele nach dem Studium an der Polizeihochschule in verschiedenen Leitungsfunktionen bei der Polizei tätig, zuletzt als Polizeioberkommissarin. Aktuell arbeitet sie als Leiterin des Ordnungsamtes Bad Säckingen, wechselte also in die Verwaltung einer Kommune.