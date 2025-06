Zell: Marion Isele spart nicht mit Kritik

An dieser Stelle hakte CDU-Fraktionschef Matthias Kiefer ein. Er kritisierte scharf die Zusammenarbeit mit der Zeller Gemeindeverwaltung: „Da kommt einfach nichts von der Verwaltung, deshalb sind wir unzufrieden. Das kann nicht so weitergehen.“ Die Situation sei „katastrophal“. In Zell gebe es eine reine Verwaltung des Mangels, „es geht nichts voran.“ Wetzel pflichtete bei. Wie schlecht das Rathaus aufgestellt sei, zeige auch die große Fluktuation der Mitarbeiter. Man müsse nur mal sehen, wie viele Sekretärinnen in der Zeit des Amtsinhabers das Bürgermeisteramt verlassen hätten.

Isele stellte sich als Teamplayerin dar. Sie wolle auch gerne verdiente Bürger auszeichnen und das Ehrenamt fördern. Das kam bei den Zuhörern gut an.

Isele: 7000 Euro Strafmandate „sind gar nichts“

Eine Bürgerin sprach einen aktuellen Pressebericht über Bauruinen in der Stadt an. Da schaue die Stadt bislang tatenlos zu und sorge für einen schlechten Gesamteindruck. Isele machte als Expertin für Ordnung Mut. Eine Kommune habe da inzwischen Möglichkeiten, selbst bei schwierigen Eigentumsverhältnissen. Auch gegen Müllsünder und notorische Falschparker wolle sie schärfer vorgehen, das sei gar nicht so schwierig. Wenn sie sehe, dass Zell im ganzen Jahr nur 7000 Euro Strafmandate schreibe – „das ist gar nichts“ – gebe es noch viel Luft nach oben, um das Städtchen ordentlicher zu machen.

Ein älterer Christdemokrat, der alle Bürgermeister seit 1945 erlebt hat, übernahm das Schlusswort und wog ab: Vor acht Jahren sei schon mal ein Kandidat parteiübergreifend mit „Halleluja“ zur Wahl empfohlen worden. Das Ergebnis sei bekannt. An die Adresse von Marion Isele sagte er: „Wir hoffen, dass Sie das besser machen.“ Erfreulich sei, dass zum ersten Mal eine Kandidatin Bürgermeisterin in Zell werden will.

Abschließend meinte er: „Ich habe Vertrauen, dass ein anderer Wind nach Zell kommt und Tatkraft mitbringt.“ Sowohl für dieses Fazit als auch für die Vorstellung der Bewerberin gab es viel Applaus im Saal.

Wahlkampf

Infostand:

Marion Isele steht am heutigen Samstag von 10 bis 12 Uhr vor Schmidts Edeka-Markt in Zell Rede und Antwort. 70 Vereine und 140 Gewerbetreibende hat Isele bereits angeschrieben. Statt Haustür-Wahlkampf möchte sie lieber ganze Hausgemeinschaften besuchen und mit den Bürgern ins Gespräch kommen.